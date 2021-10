Dobbertin : Weihe und Konzert für restaurierte Nonnenempore der Klosterkirche

Wiedereinweihung von Mecklenburg-Vorpommerns einziger erhaltener Empore für Nonnen am Sonntag mit einem Festgottesdienst am Vormittag und einem hochkarätigen Konzert der Magdeburger Philharmoniker am Abend

Dobbertin | Mit dem Bau der ersten Backsteinkirche auf dem Gelände des Klosters Dobbertin wurde schon vor 740 Jahren begonnen. Das einmalig schöne Kloster liegt auf einer Halbinsel im Dobbertiner See, der zurzeit der slawischen Besiedlung Jawir-See hieß. Schon 1234 wurde das Bendektinerkloster an dieser Stelle ein Nonnenkloster. Mitte des 14. Jahrhunderts wurde i...

