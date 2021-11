Adventszeit : Weihnachtsbaum auf Markt in Lübz aufgestellt

Mit schwerer Technik wurde am Dienstagvormittag der Weihnachtsbaum im Stadtzentrum aufgestellt.

Lübz | Mitarbeiter des Lübzer Bauhofes stellten am Dienstag den Weihnachtsbaum auf dem Markt auf. Der Baum ist in diesem Jahr eine Douglasie und stammt von einem privaten Besitzer aus Wessentin. Der Weihnachtsbaum wird nun noch geschmückt und außerdem stellten die Mitarbeiter am Dienstag auch die Pfähle für die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt auf. Die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.