Vollsperrung auf der B 103 : Jaguar-Fahrer missachtete Vorfahrt

Ein Unfall am Sonnabendabend auf der B 103 zwischen Plau-Appelburg und Dresenow sorgte für eine Vollsperrung. Zwei Autos waren an einer Einmündung zusammengestoßen und es gab Verletzte.

Plau am See | Es war am frühen Abend kurz nach 18.30 Uhr, als der Fahrer (87) eines Jaguars aus Richtung Gaarz kommend auf die Bundesstraße 103 links abbiegen und weiter Richtung Plau-Appelburg fahren wollte. Doch aus unbekannter Ursache übersah er vermutlich den aus dieser Richtung kommenden Skoda Fabia. Die Fahrerin (64) konnte den Aufprall auf den Jaguar nicht m...

