Statistik : Arbeitslosenquote unter acht Prozent

Die Arbeitslosigkeit hat sich von April auf Mai um 55 auf 961 Personen verringert. Das waren 152 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Dabei meldeten sich 208 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 24 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen) betrug im Mai 7,9 Prozent; vor einem Jahr lag sie bei 9,1 Prozent. Gleichzeitig beendeten 133 Personen ihre Arbeitslosigkeit (+19). Seit Jahresbeginn gab es 614 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 78 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, dem stehen 653 Abmeldungen von Arbeitslosen gegenüber (+51).

Der Arbeitsmarkt verhalte sich derzeit ruhig, so Cornelia Behnisch,Teamleiterin Agenturen für Arbeit Parchim, Lübz, Sternberg. Einstellungen im Bereich Landwirtschaft und für das Hotel- und Gaststättenwesen sind soweit abgeschlossen. In der Gastronomie laufen weiterhin Stellen und Auswahlverfahren für den Kioskverkauf, Service- und Reinigung sowie Fachkräfte wie Köche, Restaurantfach- und Hotelfachfrauen. Gesucht werden ebenso Fachkräfte im Gesundheits- und Sozialwesen, etwa Pflegekräfte, Ergotherapeuten und Zahntechniker. Wie die Teamleiterin sagt, suche der Handel Verkäufer und Kassierer – vorrangig in Teilzeit. Im Bereich Verwaltung werden Buchhalter gesucht. Das Handwerk fragt dringend Elektriker und Heizungsinstallateure nach. Für Lübz wird ab 1. Oktober, spätestens jedoch zum 1. Januar 2018, eine/n Vereinssportlehrer/in gesucht. Genauer eine sportlich interessierte Persönlichkeit mit sicherem Auftreten, ausgeprägter Kommunikationsfähigkeit und einer gültigen DOSB-Lizenz in einer Sportart oder im Breitensport. Die Bereitschaft zur Qualifizierung als Übungsleiter/-in Rehabilitationssport ist u. a. Einstellungsvoraussetzung.

Die Ausbildungsbetriebe haben sich nun entschieden und die Ausbildungsverträge werden mit den Jugendlichen unterschrieben. Für die noch nicht versorgten Bewerber/-innen wird es Anfang Juli noch einmal eine Vermittlungsaktion der Berufsberatung gemeinsam mit den Ausbildungsstellenvermittlern geben. Hierzu werden alle Jugendlichen und die Kammern eingeladen. Diese Chance sollten alle Jugendlichen nutzen, die noch für dieses Jahr einen Ausbildungsplatz suchen. Offene Ausbildungsstellen gibt es derzeit z.B. in der Altenpflege, als Berufskraftfahrer, Elektroniker, Koch/Restaurantfachfrau, Hörgeräteakustiker, Steuerfachangestellte in der Landwirtschaft und auf dem Bau. Erhöhte Nachfrage bestehe in diesem Jahr in der IT-Branche und im Bereich Verwaltung (öffentliche Verwaltung, Versicherungen, Büro allgemein). „Die Jugendlichen suchen einen Ausbildungsplatz. Wir haben jedoch nicht ausreichend Stellen für diese Berufe gemeldet. Dagegen sind viele offene Ausbildungsstellen in der Landwirtschaft und für alle Bauberufe vorhanden. Hier fehlen uns die Jugendlichen, die einen solchen Berufsabschluss erwerben wollen“, so Cornelia Behnisch.



von Ilja Baatz

erstellt am 01.Jun.2017 | 05:00 Uhr