Aufregenden Abend beschert

von Ilja Baatz

erstellt am 01.Nov.2017 | 06:00 Uhr

Die Flyer in den Informationskästen der zur Gemeinde Gallin-Kuppentin gehörenden Dörfer hatten ihn angekündigt: Am 27. Oktober ist es wieder soweit. Der Frauen- und Männer-Schnack Kuppentin lud zum traditionellen Lampionumzug ein. Das bedeutete für Groß und Klein, vorbereitet zu sein. Die große Frage: Ist meine Laterne noch in Ordnung oder benötige ich eine neue? Hier waren Mutti, Papa, Oma und Opa gefordert. Aber es hat alles geklappt. Schon von weitem sah man am Freitagabend die Kinder, in ihren Händen viele schöne Laternen haltend, zum Treffpunkt eilen. An der Werkstatt der Familie Brosseit angekommen, wurden zunächst die Laternen der Freunde begutachtet. Als alle leuchteten und sich die Aufregung etwas gelegt hatte, ging es los. Mit ihren Laternen und Fackeln erhellten Groß und Klein die Straßen Kuppentins. An den Straßenrändern verfolgten nicht nur viele Einwohner, sondern auch durchreisende Autofahrer das Spektakel. Man hörte von ihnen: Schön, dass es Menschen gibt, die sich engagieren und Traditionen am Leben halten.

Am Feuerwehrhaus angekommen, empfingen die Frauen alle Umzügler. Sie hatten in der Zwischenzeit für das leibliche Wohl gesorgt. Und so genoss man warmen Kakao, Bratwürste, Glühwein und Süßigkeiten. Wie in jedem Jahr war der Imbiss für die Kinder dank Sponsoring kostenfrei. Alt und Jung verbrachten noch ein paar schöne Stunden. Zahlreiche Feuerschalen und Windlichter zauberten eine Gemütlichkeit, die jeder auf seine Weise an diesem Abend genießen konnte. Zu danken ist den Organisatoren und der Feuerwehr der Gemeinde für ihren Einsatz.