Plau am See : Auto fängt Feuer

von Susan Ebel

erstellt am 17.Okt.2017 | 18:12 Uhr

Diesen Tag wird Zoltan Gyetvai so schnell wohl nicht vergessen. Der 28-jährige aus Ungarn, der zur Zeit in Plau am See lebt und arbeitet, war gerade auf dem Heimweg. Während der Fahrt bemerkte der 28-Jährige, wie sein betagter Ford Focus plötzlich an Leistung verliert. Geistesgegenwärtig steuerte der Mann sein Fahrzeug auf den Standstreifen und rettete sich somit in letzter Sekunde aus dem brennenden Ford. „Als ich ausstieg schlugen bereits die Flammen aus dem Motorraum", sagte uns Zoltan. Ein Zeuge, der hinter ihm fuhr, alarmierte die Feuerwehr. Zum Einsatz kamen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Röbel.



Nur wenige Minuten später waren sie vor Ort und löschten den im Vollbrand stehenden Wagen mittels Schaum ab. „Jetzt brennt mir in der letzten Arbeitswoche auch noch mein Auto ab", sagte der 28-Jährige. Er blieb zwar unverletzt, der Schock jedoch sitzt tief.



Die Autobahnpolizei Linstow schätzte den entstandenen Schaden auf rund 2.000 Euro. Das Fahrzeug war jedoch nicht mehr zur retten und ist jetzt ein Fall für die Schrottpresse.