B 103 bei Plau am See : Auto prallte gegen zwei Bäume- Fahrer schwer verletzt

von Polizeiinspektion Ludwigslust

01. November 2019, 11:21 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der B 103 bei Plau am See ist ein 70-jähriger Mann schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume.

Dabei wurde der Fahrer im Unfallwagen eingeklemmt. Die hinzugerufene Feuerwehr befreite den eingeklemmten Fahrer schließlich. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Auto des 70-Jährigen entstand Totalschaden.

Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die B 103 zwischen Plau und Appelburg für rund 90 Minuten voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.