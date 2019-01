von svz.de

31. Januar 2019, 06:44 Uhr

Beim Bilderbuchkino haben die Kleinen wieder ihren Spaß. Der Verein Lübzer Land hat in der Lübzer Bibliothek zwei Termine für das Bilderbuchkino geplant. Am Mittwoch, 6. Februar, um 10 Uhr wird das Stück „Die Geschichte vom Löwen, der nicht bis 3 zählen konnte“ gezeigt. Am Mittwoch, 13. Februar, um 10 Uhr steht „Ritter Robert und seine Abenteuer“ auf dem Programm.