von NITR

08. Februar 2019, 20:00 Uhr

Noch ganz frisch sehen die Nagespuren eines Bibers an diesem Baum eldeaufwärts östlich der Bobziner Schleuse aus. Der beschädigte Baum biegt sich schon leicht zum Wasser. Wenn Castor fiber, wie der Biber mit lateinischem Namen heißt, so emsig weiternagt, wird der Baum in den kommenden Tagen umfallen und auf die Böschung stürzen.