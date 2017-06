Muss für technikfreunde : Bulldogtreffen bangt um Ausfahrt

vergrößern 1 von 2 Foto: Simone Herbst 1 von 2

Der Höhepunkt des Lanz-Bulldog & Oldtimertreffens in Plau Quetzin ist die Ausfahrt. Seit 16 Auflagen schon. Bei der letzten vor zwei Jahren hatte der Korso schon einmal auf Messers Schneide gestanden. Wegen der kurzfristigen Sperrung der Petersdorfer Brücke und (und das war die eigentliche Crux) der Umleitung des Verkehrs über die B 198/103. Direkt vorbei am Bauernhof von Familie Reichelt, die das beliebte und mit jedem Mal größer werdende Treffen organisiert. Damals konnte die Absage gerade noch abgewendet werden. Jetzt erreichte die Quetziner wieder eine Hiobsbotschaft: In diesem Jahr steht und fällt die Ausfahrt mit dem Baustart am neuen Kreisel für die Plauer Ortsumgehung. Wieder ist die B 103 betroffen. „Am 8. und 9. Juli findet unser Treffen statt. Nur zwei Tage vorher fällt die Entscheidung seitens der Baufirma. Legt sie direkt los, war’s das für die Ausfahrt“, kündigt Manuela Reichelt an. Und sie ist alles andere als begeistert. „Für uns als Organisatoren ist das mehr als eng. Vor allem aber fänden wir es schade für die Teilnehmer und die Zuschauer. “

Noch gehen die Reichelts davon aus, dass die Ausfahrt stattfindet. Dann wäre Start am Samstag, (8. Juli) um 9 Uhr am Hof. Über die B-Straße führt die geplante Route über Plau, an der Ampelkreuzung Plötzenhöhe rechts über die Dammstraße und die Hubbrücke in die Steinstraße, die Schulstraße entlang, rüber über die B 103, die Quetziner Straße entlang bis zum Ortsteil und schließlich zurück auf den Hof. 80 Traktoren dürfen mit auf die Strecke. Und die Polizei, die den Tross begleitet und absichert, zählt ganz genau mit. Doch auch so dürfte die Polonaise alter Trekker-Schönheiten gut und gern einen Kilometer lang sein, schätzt Tino Reichelt.

Noch knapp 14 Tage sind es bis zum Fest. Und schon jetzt liegen mehr Anmeldungen vor als in den Jahren davor. Das scheint irgendwie Quetziner Phänomen zu sein. Während anderswo Bulldog- oder Oldtimer-Treffen manchmal nach wenigen Jahren wieder gecancelt werden, legen Manuela und Michael Reichelt, ihre Kinder Tino, Robert, Leonie und Schwiegertochter Cindy immer noch nach. „Und ich wette, es werden trotzdem wieder fast doppelt soviele Trecker und Oldtimer auf dem Platz stehen wie angekündigt“, sagt Manuela Reichelt und lacht. „Wir erwarten in diesem Jahr einen ganze Menge neue Gesichter. Und natürlich unsere Wiederholungstäter. Wie den „Spezie“ aus Hüsby, der sich um die Reicheltschen Hühner und Gänse kümmern will. „Bei all dem Trubel würde ich glatt vergessen, sie nachts reinzuholen. Der Fuchs käm glatt mit Lätzchen und Messer und Gabel“, so Manuela Reichelt.

Der Ansturm ist kein Problem. Die Reichelts nutzen schließlich ihr Privatgelände. Wenn aber ihre drei Jungs - allen voran ihr Mann - nicht solche Lanz-Bulldog-Fans wären, würden sie den ganzen Aufwand vielleicht nicht betreiben. So aber erwartet die Teilnehmer die gewohnt familiäre Atmosphäre auf dem Hof, in der sich trefflich klönen und fachsimpeln lässt, und die Besucher ein Wochenende, das die Herzen im Takt der Treckermotoren schlagen lässt. Der Teile- und Trödelmarkt wird sich für den großen Zulauf wappnen, Kinderschminken wird’s wieder geben. Wer mag, kann sich beim Pflügen ausprobieren, seine Geschicklichkeit mit anderen messen, schauen, staunen und (wenn die Eigentümer nichts dagegen haben) alte Technik auch anfassen…

von Simone Herbst

erstellt am 27.Jun.2017 | 12:00 Uhr