Goldberg : Clubkochen in Goldberg

von Onlineredaktion pett

09. September 2019, 05:00 Uhr

Wer Lust auf gemeinsames Kochen und Essen hat, ist heute Nachmittag zum Clubkochen im Goldberger Kinder- und Jugendraum in der Parkstraße 14 eingeladen. Ab 14 Uhr ist der Club geöffnet, gekocht und gegessen wird dann von 15 bis 18 Uhr. In der Regel wird in der vorhergehenden Woche entschieden, was es gibt. Außerdem im Angebot: Billard, Tischtennis, Spiele, Projekte, Workshops für Kinder ab zehn.