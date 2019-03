Plau am See : Da Vinci Thema in der Kurklinik

von svz.de

12. März 2019, 09:07 Uhr Leonardo da Vinci, die Renaissance und das Erwachen der modernen Welt lautet der Titel eines offenen Abends morgen ab 19 Uhr in der Plauer Kurklinik Silbermühle. Christoph Bräutigam aus Gießen wird über den bekannten Künstler, Forscher und Erfinder referieren, der vor 500 Jahren starb. Er lebte in einer Zeit des Aufbruchs. Die Welt wollte neu entdeckt werden und mit ihr sollte auch der Mensch ganz neu in den Focus rücken. Veranstalter des offenen Abends ist das Thomas-Morus-Bildungswerk Schwerin. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 03994/ 234190.



