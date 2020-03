GRANZIN : Demokratie unter Desinfektionsschutz

Bürgermeisterwahl in Granzin unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen wegen der Corona-Krise

von Katja Frick

22. März 2020, 21:00 Uhr

Die Gemeinde Granzin im Amt Eldenburg-Lübz hat eine neue Bürgermeisterin. Die einzige Kandidatin und bisherige stellvertretende Bürgermeisterin Kathrin Wegener erhielt 109 Ja-Stimmen, 44 Bürger stimmten gegen sie. An der Wahl unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor einer möglichen Ansteckung mit dem Corona-Virus nahmen 42 Prozent der 364 Wahlberechtigten in dem Dorf mit gut 400 Einwohnern teil. Für die Gültigkeit der Wahl waren 15 Prozent notwendig. „Das hat heute alles gut geklappt. Alles war sehr gut organisiert bei dieser nicht einfachen Wahl“, sagte Gemeindewahlleiter Gerd Holger Golisz, zugleich Leiter des Amtes Zentrale Dienste in Lübz, kurz vor der Auszählung der Stimmen um 18 Uhr. Die Wähler seien vor dem Wahllokal im Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr des Dorfes belehrt worden und dann jeweils einzeln eingetreten. Jeder musste sich mit der bereitstehenden Lösung die Hände desinfizieren und konnte auch Einweghandschuhe anziehen. Dann nahm er die Wahlunterlagen entgegen und machte sein Kreuz in einer der beiden Kabinen. Zuvor waren alle Flächen im Raum desinfiziert worden. Viele Bürger brachten sich ihre eigenen Kugelschreiber mit. Nach der Wahl konnte der Raum durch einen zweiten Eingang verlassen werden. „Die Stimmung war durchweg gut. Alle haben unsere getroffenen Maßnahmen begrüßt“, so Golisz. Er lobte die Arbeit des Wahlausschusses, zu dem Simone Thinschmidt, Ariane Köhler, Kerstin Pingel, Roswitha Jacobi, Christina Clemens und Enrico Schmittke gehörten. Alle hatten sich freiwillig für diesen ehrenamtlichen Einsatz gemeldet. „Gerd Holger Golisz hat uns auch heute morgen noch einmal gefragt, ob wir die Wahl durchführen wollen. Das fand ich gut“, sagte Enrico Schmittke. Doch alle wollten, damit das Dorf wieder eine funktionsfähige Gemeindevertretung hat. Die vorherige Bürgermeisterin war im Herbst aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Auch die neue Bürgermeisterin, die erst im Mai 2019 in die Gemeindevertretung gewählt wurde und gleich das Amt der stellvertretenden Bürgermeisterin übernommen hatte, zeigte sich erfreut. „Ich habe im letzten Mai nicht damit gerechnet, bald Bürgermeisterin zu werden“, erklärte die Bauzeichnerin. Durch ihre Arbeit als Stellvertreterin und aktuell amtierende Bürgermeisterin habe sie jedoch abschätzen können, ob sie die Arbeit für das aufwendige Ehrenamt neben ihrem Job schaffen könnte, und sich dafür entschieden. „Mein Mann trägt das mit und meine Tochter ist erwachsen.“