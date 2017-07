Goldberg : Die guten Geister in den Ferien

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die Schultüren fest verschlossen, seit gut einer Woche. Schließlich sind in Mecklenburg-Vorpommern Sommerferien. Doch wir durften einmal einen Blick hinter verschlossene Schultüren werfen, schließlich wird trotz sechswöchiger Pause fleißig gewerkelt. Ulf Maaß von der Wohnungsgesellschaft Goldberg (WoGeGo) verrichtet an der John-Brinckman-Grundschule Hausmeistertätigkeiten. Er schließt uns auf, lässt uns in die heiligen Hallen. „Ich habe gar nicht viel Zeit“, sagt er und eilt schon nach draußen. Dort – auf dem kleinen Schulhof – lagern derzeit ausrangierte Möbel. „Die wurden allesamt vom Dachboden geräumt“, weiß Ulf Maaß. Jetzt müssen sie in einen Container.

von Sabrina Panknin

erstellt am 30.Jul.2017 | 20:30 Uhr