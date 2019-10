Goldberg : Die Musik im Blut

Organisator des „Amtsrocks“ Manuel Schwab möchte gerne in die USA reisen und sich ein neues Auto kaufen

von Onlineredaktion pett

28. Oktober 2019, 10:23 Uhr

Sein Gesicht ist eng mit der Musik in der Region verknüpft: Manuel Schwab. Seit Jahren organisiert er jedes Jahr das traditionelle Rockfestival „Amtsrock“, steht mit seiner Band „Gomorrha“ auf den Bühnen. Von Klassik über Rock, bis hin zu Pop, sakraler Musik und Volksweisen – der Goldberger liebt und lebt Musik. Auch Power und Symphonic Metal spielt er wöchentlich. Der Vollblutmusiker beantwortet uns heute die zehn Fragen der SVZ.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Goldberg?

Mein Lieblingsplatz in der Region ist entweder die Burg, aber auch gerne die naheliegende Natur um Goldberg mit den vielen Seen. Bei beiden Orten kann ich gut entspannen.

Wohin verreisen Sie gern oder wohin möchten Sie einmal reisen?

Ich träume schon seit vielen Jahren, mal in die USA zu reisen. Kalifornien, Texas aber auch Kanada würde ich gerne sehen wollen.



Welche Berufswünsche hatten Sie in Ihrer Kindheit?

Ich hatte tatsächlich einen Berufswunsch: Musiklehrer. Aber auch Tierpfleger wäre ich gerne geworden.



Was würden Sie gern können?

Das ist eine schwierige Frage. Aber fliegen wäre bestimmt schön.



Wer ist Ihr persönlicher Held?

Menschen, die Konflikte friedlich in verbaler Weise regeln. Und Menschen, die an die Umwelt denken und auch mal Müll aufsammeln. Ich verabscheue genau solche, die absichtlich Müll in Natur und Umwelt schmeißen.



Welches Buch lesen Sie gerade?

Momentan lese ich „90 Minuten im Himmel“ von Don Piper. Das Buch dokumentiert die Todes- und Wiederauferstehungserfahrung des Autors im Jahr 1989.



Welche Fernsehsendung verpassen Sie nie?

Da gibt es keine. Ich gucke lieber Serien lieber via Internet.



Wen würden Sie gerne einmal treffen?

Ganz klar Tuomas Holopainen. Er ist Songwriter und Keyboarder der Band Nightwish und mein Idol seit Jugendtagen.



Welche Überschrift würden Sie gern einmal in der Zeitung lesen?

„Der Krebs ist Geschichte“ oder „Weltweite Hungersarmut gestoppt“



Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?

Ich möchte weiterhin viel Energie in die Musik stecken können mit bester Gesundheit. Materiell gesehen wäre ein neues Auto meine nächste größere Finanzierung.