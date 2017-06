Mestlin : Dieseldieb per DNA-Treffer überführt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Nach zweieinhalb Jahren stehen der Einbruch in einem Bürocontainer sowie der Diebstahl von rund 200 Liter Dieselkraftstoff vom Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes in Mestlin kurz vor der Aufklärung. Ein DNA-Treffer führte die Kriminalpolizei Plau am See auf die Spur des heute 35-jährigen Tatverdächtigen aus der Region.

Dem Mann wird vorgewurfen, in einer Novembernacht 014 aus zwei Traktoren insgesamt 200 Liter Dieselkraftstoff abgezapft und dann gestohlen zu haben. Dabei wurden die Ackerschlepper beschädigt, da der Täter die Kraftstoffleitungen der Fahrzeuge durchtrennte. Zudem soll der Beschuldigte einen Baucontainer gewaltsam geöffnet haben. Eine davor abgestellte Arbeitsmaschine verhinderte jedoch das Eindringen in den Container.

Bei der Spurensuche fand der Kriminaldauerdienst DNA-Spuren des mutmaßlichen Täters, die zur kriminaltechnischen Auswertung ins LKA gebracht wurden. Ein Abgleich in der DNA-Datenbank war zunächst nicht möglich, da es noch keine Vergleichsspuren vom Verdächtigen gab. Der Fall bekam eine Wende, als der Mann wegen anderer Delikte in der Folgezeit erkennungsdienstlich in einer Polizeidienststelle behandelt wurde. Dabei ist ihm auch eine DNA-Probe entnommen worden. Dabei zeigte sich eine Übereinstimmung mit der im November 2014 auf dem Firmengelände gesicherten Spur, die dem 35-Jährigen eindeutig zugeordnet werden konnte. Der Beschuldigte befindet sich wegen anderer Diebstahlsdelikte bereits in Haft.

erstellt am 02.Jun.2017 | 11:23 Uhr