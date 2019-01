Lübz : Dorfkümmerer gesucht

Mobiles Mehrgenerationenhaus „Mobi kommt“ ist angelaufen: Projekt zielt auf mehr Aktivitäten in den Dörfern

28. Januar 2019

Die Genehmigung für das Mobile Mehrgenerationenhaus (MGH) „Mobi kommt“ ist da. Ziel des Projektes ist es, mindestens fünf Personen als ehrenamtliche Dorfkümmerer anzuwerben und auszubilden. Diese sollen dann in den Orten gemeinsam mit den Einwohnern und der Projektkoordinatorin Angelika Lübcke Aktivitäten und Freizeitangebote entwickeln, die für alle Generationen von Interesse sein könnten. Sollten es die örtlichen Gegebenheiten nicht hergeben, Angebote vor Ort zu schaffen, soll die Möglichkeit geschaffen werden, die vorhandenen Angebote des MGH mit einem eigens dafür eingerichteten Fahrservice/Rufbus zu nutzen.

Im Oktober des vergangenen Jahres traf sich die LAG (Leader-Aktionsgruppe) Warnow-Elde-Land , um unter anderem darüber zu beraten, welche Projekte dazu beitragen, die Lebensqualität in der Region zu erhalten. Auf den zweiten Platz wählte die Gruppe das Mobile Mehrgenerationenhaus „Mobi kommt“ - eine Idee des Jugendfördervereins Parchim-Lübz.

Das Projekt habe sie mit Kerstin Lorenz, Teamleiterin im MGH, „zusammen weiterentwickelt und geschrieben“, „Die Idee war schon ganz lange in unseren Köpfen“, sagt Angelika Lübcke. Lorenz ergänzt: „Das Besondere an diesem Projekt ist es, dass es in alle Richtungen offen ist.“ Seit dem 1. Januar wird das Projekt für die kommenden 22 Monate mit 90 Prozent gefördert. Der Eigenanteil beläuft sich dabei auf etwa 12 000 Euro und wird bisher vom Amt Eldenburg Lübz und dem Rotary Club Parchim unterstützt.

In den vergangenen Wochen war die Projektkoordinatorin vor allem damit beschäftigt, detaillierte Fragebögen zu entwerfen. Diese möchte sie in den kommenden Wochen gemeinsam mit den Bürgermeistern in den Gemeinden ausfüllen, um die jeweiligen Bedingungen, wie Dienstleistungen, Infrastruktur, kulturelle Angebote, Mobilität und Vereinstätigkeit, vor Ort zu erfassen. Außerdem sollen erste Vorschläge für die ehrenamtliche Dorfkümmerer besprochen werden.

Gesucht wird laut Angelika Lübcke folgendes Profil: „Ein Ansprechpartner vor Ort, der die lokale Infrastruktur kennt und Angebote und Aktivitäten mitentwickelt.“

Weil die Hochschule Neubrandenburg bereits ein ähnliches Projekt durchgeführt hat, ist angedacht, dass die Einrichtung die wissenschaftliche Begleitung übernimmt. So könne man laut Angelika Lübcke in den Punkten Akquirierung, Schulungsinhalte und Nachhaltigkeit von der Erfahrung profitieren. Die Gespräche hierzu laufen.