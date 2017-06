dobbertiner fontane-forschung : Ein Stück Dobbertin in Schottland

vergrößern 1 von 2 1 von 2

In Dobbertin produziert und gedruckt, nach Schottland verschickt. Dr. Claus Cartellieris Broschüre „Wie Theodor Fontane 1858 Edinburgh sah“ wird in dieser Woche Bestandteil einer wissenschaftlichen Tagung in Schottland sein. Vor Wochen bereits ging das gut 44-Seiten umfassende Heftchen auf Reisen. Jetzt erhielt Claus Cartellieri erneut eine E-Mail, mit Bitte um eine Nachauflage der Broschüre; die ersten Exemplare sind bereits alle vergriffen. Leider könne der Dobbertiner an der Tagung zu „Der Fontane Ton: Stil im Werk Theodor Fontanes“ am 8. und 9. Juni an der University of St. Andrews selbst nicht teilnehmen. Dafür aber ist seine Broschüre vor Ort und sorgt dafür, „dass Dobbertin in aller Munde sein wird.“

Mehr zu diesem Thema lesen Sie in der Print-Ausgabe und im e-Paper.

von Sabrina Panknin

erstellt am 05.Jun.2017 | 21:00 Uhr