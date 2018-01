Auf der Probebühne : Eine Band im Malerhaus

Regelmäßig proben die sechs Musiker der Band „Meyn-Sound“ im Atelier des Künstlers Horst Meyn in Lüschow bei Dobbertin

„Leiser Regen rinnt, Rose fängt ihn auf. Sonne bricht hervor im Dunst.“ Naturbilder. Sie stehen stellvertretend für Vorgänge im menschlichen Empfinden. Neu ist diese poetische Methode gerade nicht, aber die Verse von Horst Meyn sind die Zeilen eines Lieds und verbinden sich mit dem Klang einer Sopranstimme und einiger Instrumente. Auf der Probebühne im Atelier des Malers Meyn, der sich in diesen Abendstunden als Musiker Meyn entpuppt, erklingt ein Lied, dessen Text und Melodie ähnlich schlicht und innig wie ein Volkslied anmuten. Der Titel: „Liebe ist so stark.“ Und Meyn ist für dieses Lied eine wunderschöne Melodie eingefallen.

Das ist das „Liebeslied der Liebeslieder“, sagt er und lächelt unter der Krempe eines verwegenen Lederhuts hervor. Ein bisschen Performance muss ja sein, denn jetzt sitzt er nicht mit dem Pinsel vor der Staffelei, sondern inmitten seiner Band „Meyn-Sound“ und die tritt vor Publikum auf. „Nein, nein“, wehrt er sich, befragt nach dem Charakter des Bandprogamms, „der Begriff Unterhaltung ist mir für das, was wir machen, zu niedrig angesetzt.“ Für ihn sei es Kunst. Kein Wunder eigentlich, denn vier der Bandmitglieder, Meyn mitgerechnet, sind geübte Musiker, altgediente Kempen des Rock/Pop und der Tanzmusik. Vor allem aber komponiert und textet der musikalische Maler selbst. Das darf man als Kunst bezeichnen, das eingangs erwähnte Liebeslied ist der klingende, singende Beleg.

Eine „große“ ausgebildete Stimme trägt zu diesem Fazit bei. Lydia-Ilona Strahlmann aus Peckatel bei Schwerin, studierte Sängerin und jahrelang fest angestellt im Chor des mecklenburgischen Staatstheaters, lernte Meyn während eines Malkurses kennen. In der Band erfüllte sie sich dann einen alten Traum, wird Saxophonistin. „Eine Frau und Saxophon“, schwärmt sie, „das ist ungewöhnlich.“ Die Frau mit der Sopranstimme singt aber auch die von Meyn selbst komponierten und getexteten Lieder. Hoch aufgerichtet trägt sie das eingangs erwähnte Liebeslied vor und die Stimme trägt durch das große Atelier. Singt sie den Refrain: „Du, mein Schatz, ich denk an dich... ,“ hat das Gänsehauteffekt.

1964 schon wurde ein Vorläufer der heutigen Band gegründet, eine reine Gitarrenband, erzählt Horst Meyn, mit dem witzigen Namen „Klingende Drähte“. Mitbegründer war Hannes Barwandt. 1967 wurde die Band vorübergehend verboten, da sie zu viele Westtitel brachte. „Meine Songs wurden als West bewertet“, sagt Meyn. Später zog Barwandt nach Berlin und spielte dort jahrelang in verschiedenen Bands. Jetzt aber ist er zurück, reist zu den Proben jeweils von Berlin nach Lüschow.

Mit einer Ausnahme haben alle Musiker in der gegenwärtigen Band eine lange persönliche Musikgeschichte hinter sich. Zum Beispiel Bassist Manfred Voss (auch Trompete, Keyboards) aus Goldberg. Ganz früher, erzählt er, habe er sogar einer Mestliner Kulturhauskapelle angehört. Sie waren die „Amigos“, haben zum Tanz aufgespielt. Das sei eher Richtung Schlager gegangen, sagt er. Ganz ähnlich die Geschichte von Schlagzeuger Klaus-Dieter Gerhold. Angefangen hat er in einer Schulband, es folgten eine Armeeband, das „Team 74“, und die einer LPG assoziierte Band „Mixion“ sowie andere Formationen. Seit zwei Jahren nun ist der Drummer bei „Meyn-Sound“. Eine Ausnahme in dieser Reihe macht Horst Meyns Bruder Gerhard, der keine einschlägige Geschichte hat. Er wurde von Horst einfach nur gebeten, mitzumachen. Jetzt trommelt er rhythmusbeseelt das Cajon.

Die Band spielt zu vielerlei Gelegenheiten auf, von der Vernissage bis hin zur privaten Feier. Man kann diese musikbegeisterten Könner auch ins Wohnzimmer „bestellen“. Und – wie Meyn sagt – ganz flexibel. „Wir kommen als Band, dann ist es etwas teurer, aber auch als Duo.“ Solo tritt der Malermusiker ebenfalls auf. Für die Band als ganze aber gilt diese Aussage, von allgemeinem Kopfnicken bekräftigt: „Wir sind froh darüber, dass wir uns haben.“