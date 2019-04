Lübz : Eldestadt feiert am Frühlingsfeuer

Blasorchester Lübz und Andrea-Berg-Double sorgen für Unterhaltung

von Onlineredaktion pett

03. April 2019, 12:00 Uhr

Die Osterzeit steht vor der Tür und anlässlich dieses kirchlichen Feiertages wird es in Lübz wieder ein öffentliches Frühlingsfeuer geben. Das Lübzer Frühlingsfeuer zum Osterfest wird am Sonnabend, 20. April, im Stadtpark direkt an der Elde entzündet.

Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr. Los geht es an diesem Nachmittag mit dem Osterspaß für Kinder. Beim Osternestersuchen mit dem Osterhasen, Knüppelkuchenbacken, Kinderschminken und Glücksrad sollen die Kleinen auf ihre Kosten kommen.

Zur abendlichen Stunde gibt es ab 18 Uhr dann Live-Musik vom Eldeblasorchester Lübz auf die Ohren. Dazu werden Lübzer Bier, Deftiges vom Grill und andere Leckereien angeboten. Ab 18.30 Uhr wird ein Andrea-Berg-Double mit dem Programm „Liebe ist alles und ohne Liebe ist alles nichts“ für Stimmung bei den Besuchern sorgen. Der zweite Teil des Auftritts des Eldeblasorchesters folgt dann ab 19 Uhr. Eine halbe Stunde später klingt der Abend dann mit dem zweiten Programmteil des Andrea-Berg-Doubles aus.