Forschung in Wooster Teerofen : Fliegenden „Mäuschen“ hinterher

Helle Aufregung im „Gerhard-Cornelssen-Haus“, der Naturstation in Wooster Teerofen. Prof. Dr. Gerald Kerth von der Universität Greifswald schließt sofort die Eingangstür. Ein „Mäuschen“ konnte entwischen und fliegt im Raum herum. Doch alle Anwesenden, allesamt seit Jahren Fledermausexperten, wissen, was zu tun ist: Erst einmal ruhig bleiben. Christoph Treß aus Thüringen – jahrelang in der Fledermausforschung tätig – fixiert das fliegende Säugetier; blitzschnell reagiert er und wiehält das Tier wieder sicher in seinen Händen. Jetzt kann es weitergehen. Wiegen, messen, markieren... so um die 200 bis 250 Tiere werden in Wooster Teerofen während des Praktikums markiert und untersucht. Die Datenbank, die kurz nach der Wende entstand, wächst stetig an. Dank den versierten Helfern aus Thüringen und der Uni Greifswald. „Wir kontrollieren unter anderem, ob es sich um ein Männchen oder Weibchen handelt. Ob das Männchen schon geschlechtsreif ist“, erklärt Prof. Gerald Kerth von der Uni Greifswald, die sich seit 2011 am Projekt beteiligt.

Besonders stolz macht Prof. Kerth eine Tatsache – die Arbeit des Fledermaus-Teams kommt an. So war erst kürzlich ein ZDF-Drehteam vor Ort in Wooster Teerofen. „Für die Sendung 1,2 oder 3. Der Beitrag wird am 11. November ausgestrahlt“, berichtet er stolz. Wer noch mehr über „Batman“ erfahren will, schaltet ein.