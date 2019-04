Plau am See : Flohmarkt am Jugendclub

Neuauflage der Plauer Traditionsveranstaltung am kommenden Sonnabend von svz.de

02. April 2019, 07:10 Uhr Die alte Spielkonsole verstaubt auf dem Dachboden? Die gelesenen Kinderbücher blockieren das Regal? Die Puppen sitzen unbespielt auf der Couch? Ungenutzte Spielsachen und vieles mehr, können am kommenden Sonnabend, 6. April, von 10 bis 13 Uhr den Besitzer wechseln. In der Mehrzweckhalle des Kinder- und Jugendzentrums am Plauer Bahnhof findet der traditionelle Flohmarkt für Kinder und Jugendliche statt. Bei schönem Wetter steht auch der Parkplatz vor dem Jugendclub als Standfläche zur Verfügung. Aufgerufen sind vor allem Kinder, Jugendliche und junge Familien, die kaum getragene Kleidung, Spiele oder Computerzubehör mit anderen tauschen oder in ein kleines Taschengeld verwandeln möchten. Skate-Boards, Rollschuhe, Fahrräder oder die längst zu klein gewordene Jeans können hier ebenso angeboten werden, wie Baby-Sachen. Eine Gebühr wird nicht erhoben, wer möchte, kann gern etwas Gebackenes zum Kuchenbasar beisteuern. Es stehen rund 20 Stände zur Verfügung, daher wird um Anmeldung im Club unter Telefon 038735/46555 oder kijuz@amtplau.de gebeten.











