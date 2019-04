von svz.de

02. April 2019, 07:10 Uhr

Einige Gemeinden haben es hinter sich, andere werden am Sonnabend den Frühjahrsputz erledigen. Zum Beispiel in Dobbertin: Treffpunkt ist um 9 Uhr am Gemeindezentrum. Schubkarren und Arbeitsgeräte sind mitzubringen. Nach der Arbeit gibt es Speisen und Getränke.