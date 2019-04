Lübz : Für das Kinderfest geprobt

von svz.de

03. April 2019, 08:24 Uhr

Wird der Märchenwald abgerissen, weil zu wenig Besucher kommen? Das müssen Hänsel, Gretel und die anderen Figuren verhindern. Sie wollen den Märchenwald modernisieren, um mehr Gäste anzulocken. Die „Operation Märchenwald“ probten 13 junge Schauspieler der Theater-AG des Vereins Lübzer Land am Dienstagnachmittag in der Stadtbibliothek. Sie werden zum Kinderfest am 18. Mai auf der Bühne stehen.