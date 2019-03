von svz.de

08. März 2019, 11:09 Uhr

Der Nachwuchs der Plauer Funker brennt darauf, sein Können der Öffentlichkeit vorzustellen. Dazu öffnen die Mitglieder ihre Pforten und zeigen, was erreicht wurde. Sie laden zur funktechnischen Präsentation am Sonnabend, 9. März, um 10 Uhr im FunkRaum Plau am See, Steinstraße 96, ein.