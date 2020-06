Goldberg, Dobbertin und Mestlin : Gesundheitszentren sollen mehr Ärzte aufs Land locken

Gesundheitszentrum mit Standorten in Goldberg, Dobbertin und Mestlin geplant

von Amelie Uding

29. Juni 2020, 12:23 Uhr

Überfüllte Praxen, lange Wartezeiten auf Termine und weite Wege. So sieht in zahlreichen ländlichen Regionen Deutschlands die Situation aus, mit der hilfesuchende Patienten konfrontiert werden. Die ärztliche Versorgung auf dem Lande, wie rund um Goldberg, ist auf lange Sicht nicht mehr ausreichend gewährleistet. Um dies zu verhindern, soll im Amtsbezirk Goldberg-Mildenitz ein Gesundheitszentrum entstehen.

Das geplante Versorgungszentrum soll drei Standorte umfassen. Die Niederlassungen für Ärzte werden in Goldberg, Dobbertin und Mestlin liegen. In Mestlin wird ein bereits bestehender Rohbau zu einer Arztpraxis umgebaut werden. Sie kann dann von einem Allgemeinmediziner genutzt werden.

In Dobbertin wird die Planung um einiges größer ausfallen. Hier soll der Biermannsche Hof umgebaut werden. Zu diesem Zweck hat die Gemeinde bereits im Jahr 2016 den Dreiseitenhof erworben. Laut Aussage des Bürgermeisters Dirk Mittelstädt sollen hier eine Praxis für Allgemeinmedizin, eine physiotherapeutische Einrichtung und eine Apotheke mit Sanitätshaus entstehen. „Das wäre ein großer Fortschritt für das Amt Goldberg-Mildenitz“, sagt er, „denn wir benötigen dringend eine bessere ärztliche Versorgung.“ In den nächsten Jahren würde hier ein großer Teil der verbliebenen Arztpraxen aus Altersgründen geschlossen werden. Dieser Entwicklung müsse Rechnung getragen und entgegengewirkt werden.

In dem neu entstehenden Gesundheits- und Ärztezentrum ist auch an die Ansiedlung einer Kinderarztpraxis gedacht. Dazu muss zunächst das Hauptgebäude des denkmalgeschützten Komplexes zur Praxis umgebaut werden. Weiterhin erfolgt ein Umbau der auf dem Hof befindlichen Scheune. Abbrucharbeiten und eine teilweise Neubebauung sind ebenfalls vorgesehen. Die Gemeinde hofft, dass in den nächsten zwei Jahren der Umbau beendet ist und die Räumlichkeiten zur ärztlichen Versorgung genutzt werden können.

Ähnlich sieht die Situation in Goldberg aus. Zurzeit seien noch vier Allgemeinmediziner in Goldberg tätig. „Aber die gehen irgendwann alle in den Ruhestand. Und auf dem Land ist es schwierig, Nachfolger zu finden“, erklärt Gustav Graf von Westarp, Bürgermeister der Stadt Goldberg. Da biete es sich an, ein Ärzte- und Versorgungszentrums zu schaffen. Und einen Platz dafür haben die Goldberger bereits gefunden: das ehemalige Stahlbad-Gelände an der Langen Straße.

Hier soll Raum für Allgemeinmediziner, aber auch Fachärzte geschaffen werden. „Fachärzte kommen auf dem Land oft nicht auf ihre Mindestanzahl an Patienten. Es zieht sie also in größere Städte. Sonst rechnet es sich nicht für sie“, sagt von Westarp. Jedoch müsse man vor Ort zumindest eine Diagnosemöglichkeit bieten, damit die Einwohner nicht jedes Mal weite Wege zur nächsten Praxis auf sich nehmen müssen. Um Fachärzte nach Goldberg zu locken, schlägt der Bürgermeister ein Rotations-System vor: „Wenn ein Mediziner beispielsweise drei Tage in seiner Praxis Parchim arbeitet und an zwei Tagen in Goldberg, das wäre gut. Der muss ja gar nicht hier wohnen, nur ab und zu da sein“, erklärt der Bürgermeister. „Aber da reicht kein Arzt-Köfferchen aus. Dafür braucht es eine gut ausgestattete Praxis, in der die Ärzte auch vernünftig arbeiten können.“

Doch nicht nur fehlende Ärzte sind ein Problem, sondern auch eine Bevölkerung mit immer mehr Senioren. Deshalb soll in dem Versorgungszen-trum Raum für altersgerechtes Wohnen geschaffen werden. „Betreutes Wohnen, eine Senioren-WG und eine Tagespflege, das ist für das vordere, denkmalgeschützte Gebäude geplant“, zählt von Westarp auf. „Und im hinteren Teil entsteht der Neubau für die Arztpraxen.“

Abbrucharbeiten haben bereits begonnen, im kommenden Jahr soll gebaut werden. Ende des Jahres 2022 könnte das Zentrum fertig sein. Gefördert wird das Vorhaben einerseits von der Städtebauförderung für die Umgestaltung des Altbaus. Für den hinteren Neubau rechnet der Bürgermeister mit Geld aus dem Strategiefonds des Landes. Die Stadt will sich aber noch um weitere Förderungen bemühen. Von Westarp: „Es besteht Bedarf. Und das Zentrum ist ein wichtiger Entwicklungsschritt für Goldberg.“