Goldberg: Gullydeckel aus Straße gerissen- PKW beschädigt

30. Januar 2019, 10:54 Uhr

In Goldberg haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch insgesamt 6 Gullydeckel aus der Straße gerissen und dadurch eine erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr verursacht. Im Ergebnis wurde ein Auto beschädigt, das gegen einen herausgenommenen Gullydeckel gefahren war. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch entstand am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Betroffen war der Bereich zwischen der Bahnhofstraße, Lange Straße und der Crivitzer Chaussee. Die Tatzeit kann derzeit von Dienstagabend 22 Uhr bis Mittwochfrüh 01:15 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370), die jetzt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.