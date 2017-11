Feuerwehr : Im Alltag fehlen Atemschutzträger

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Michael-Günther Bölsche

erstellt am 17.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Bei einer Einsatzübung in Langenhagen testeten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Techentin und Goldberg inklusive der Löschgruppen Diestelow und Wendisch Waren die Einsatzbereitschaft an einem Wochentag.

Es ist Mittwoch gegen 17 Uhr, als in Langenhagen die Vorbereitungen beginnen. In einem leerstehenden Gebäude wird die Nebelmaschine vorbereitet. Es dauert einige Minuten, bis das Erd- und Obergeschoss komplett vernebelt ist und man die Hand vor dem Gesicht nicht mehr erkennen kann. „Ideal und sehr realistisch für die Übung“, sagt Goldbergs Wehrführer Daniel Kühne. Noch schnell die „vermissten“ Personen – so genannte „Dummys“ – versteckt und dann startet die Übung: In Techentin, Langenhagen, Goldberg, Diestelow und Wendisch Waren rufen die Sirenen die Kameraden, die zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, dass es eine Übung ist, zum Einsatz.

„Wir wollen testen, wie hoch die Einsatzbereitschaft am Wochentag ist“, sagt Einsatzleiter Christian Jochim, zugleich Wehrführer in Techentin. Für ihn war es ein Debüt als Einsatzleiter solch einer größeren Übung. Ihm zur Seite standen Amtswehrführer Christoph Hülsebeck und sein Stellvertreter Daniel Mamerow sowie Daniel Kühne. Leicht aufgeregt und mit Lampenfieber agierte Jochim anfangs, doch schnell legte sich diese Anspannung, denn alles lief routiniert ab und die über 30 anwesenden Kameraden kannten alle nötigen Handgriffe.

