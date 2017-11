Rettungswesen : Jetzt bestausgestattet zum Einsatz

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Ilja Baatz

erstellt am 09.Nov.2017 | 21:00 Uhr

290 PS unter der Haube, 13 Tonnen Gesamtgewicht und mit dem Modernsten ausgestattet, was es derzeit in diesem Bereich auf dem Markt gibt: „Die Kameraden sind begeistert.“ Enrico Fuhrmann, Chef der Lübzer Feuerwehr, beschreibt die Stimmung in ihr mit unmissverständlichen Worten. Zumindest gelten sie im Zusammenhang mit dem neuen, erst unlängst in Empfang genommenen Löschgruppenfahrzeug, das einen Wert von nicht ganz 340 000 Euro hat (wir berichteten). „Erste Ausbildungen an ihm sind gelaufen. Einweisungen gibt es durch diejenigen, die sie bei der Abholung direkt im Werk bekamen“, sagt Fuhrmann. „In jeder Hinsicht praktisch und sowohl in bezug auf Einsätze als auch die Sicherheit der Kameraden sehr gut ausgestattet – eine echte Errungenschaft!“

