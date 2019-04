Plau am See : Jubiläumsfeier in der Seestadt

von svz.de

Der Verein „Wir leben" lädt zu seinem fünften Jubiläum zum Frühlingserwachen ein. Am morgigen Mittwoch, dem 3. April, um 16 Uhr in der Schule am Klüschenberg wartet bei freien Eintritt ein buntes Programm auf die Besucher. Die Musikschule des Landkreises Ludwigslust-Parchim ist mit neuen Stücken dabei. Der Plauer Shantychor und die Burgsänger sorgen für Unterhaltung.











