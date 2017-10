Ernte 2017 : Karbower Betrieb setzt auf Erbsen

vergrößern 1 von 3 Foto: Sabrina Panknin 1 von 3





von Sabrina Panknin

erstellt am 22.Okt.2017 | 20:45 Uhr

Arbeitsreiche Wochen liegen hinter Siegfried Schwager und seinen Kollegen. Der Geschäftsführer der Karbower Agrargenossenschaft hat dennoch alle Hände voll zu tun. Vieles, was früher in der Landwirtschaft seine festen Zeiten hatte, spitzt sich heutzutage immer mehr zu. „Der September ist unser arbeitsreichster Monat. Mit den kommenden Wochen wird es jetzt weniger“, erzählt Siegfried Schwager. Derzeit aber fahren die Erntefahrzeuge des Betriebes immer noch Land auf, Land ab. Auf einigen Flächen steht noch der Mais, der geerntet werden muss. Bevor die „Winterpause“ in der Landwirtschaft anfängt, muss noch einiges gemacht werden. Zu tun gibt es immer – übrigens auch im Winter. Momentan gilt aber vielmehr, die Äcker für die kommende Ernte 2018 zu bestellen. Keine leichte Aufgabe, auch hier ist der Betrieb aus Karbow vom Wetter abhängig.

