von Onlineredaktion SVZ

07. Dezember 2018, 10:59 Uhr

Wenn Hannah Kirchmeier im Mehrgenerationenhaus (MGH) Lübz liest, dann sitzt sie in einem karierten Ohrensessel. So heißt dann auch ihre Veranstaltung „Der karierte Sessel“. Am heutigen Freitag liest Kirchmeier ab 19 Uhr besinnliche und humorvolle Weihnachtsgeschichten. Der Eintritt ist frei, Spenden sin jedoch willkommen.