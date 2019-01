von svz.de

09. Januar 2019, 11:09 Uhr

Zum 200. Jubiläumsjahr der Komponistin

Clara Schumann findet ein Klavierabend mit Boris Schönleber im Gutshaus Rothen statt. Am Sonnabend, 2. Februar, um 19 Uhr wird er Werke von Clara und Robert Schumann zu Gehör bringen. Was das Besondere an der Musik Clara Schumanns ist, davon wird Boris Schönleber berichten. Kartenverkauf unter Telefon 038485/50250.