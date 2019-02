Spornitz : Kleine Hände, große Zukunft

Spornitzer Kita macht mit beim Wettbewerb „Aktion modernes Handwerk“

05. Februar 2019, 13:37 Uhr

Die Sonne strahlt und lässt die Vierjährigen, die dick angemummelt sind, die knackigen Frostgrade fast vergessen. „Gleich sind wir da“, strahlt Gustav. Wie Mia, Hannah, Marie, Julian und ihre Freunde aus der Ponnygruppe der nahegelegenen Kita „Max und Moritz“ ist er schon sehr aufgeregt. Heute Vormittag gehts nicht zum Toben auf den Kita-Spielplatz. Heute besuchen sie das Bauunternehmen Josl. Zwei Muttis sind dabei. Und natürlich ihre Erzieherin Claudia Bolz. „Wir machen bei der Aktion modernes Handwerk ,Kleine Hände, große Zukunft’ mit“, erzählt sie. Das ist eine Aktion, die der Deutsche Handwerkskammertag vor sechs Jahren initiierte, und die auf regionaler und lokaler Ebene von den Handwerkskammern, Kreishandwerkerschaften, Innungen und Unternehmen getragen wird. Es geht um ganz gezielte Werbung für das Handwerk, um Nachwuchsgewinnung und Fachkräftesicherung. Auf kurze und auf lange Sicht.

„Es würde mich freuen, wenn von diesen Krümeln in ein paar Jahren welche den Weg zu uns finden würden“, sagt Eckard Josl. 1992 war es, als er und sein Vater Josef einst den Grundstein für die Firma legten. All ihre Hoffnung ruhte damals auf jahrelanger Berufserfahrung und vier Leuten, erinnert sich Eckard Josl. Heute, 27 Jahre später, beschäftigt das Spornitzer Bauunternehmen 30 Leute, und in die Doppelspitze der Geschäftsführung ist längst Junior Markus aufgerückt. „Nachwuchs ist überall ein großes Thema, auch für unsere Firma“, erzählt der Senior, der die ganz schwierigen Jahre nicht vergessen hat. „Damals waren partout keine Lehrlinge zu bekommen.“ Ein Heer von Azubis hat Josl auch heute nicht. Aber einen im ersten und zwei im zweiten Lehrjahr. „Und wer bei uns eine gute Ausbildung macht, bekommt fast schon die Übernahmegarantie.“

Für die Knirpse, die inzwischen angekommen sind, ist das noch kein Thema. Sie dürfen einfach nur neugierig sein, vieles ausprobieren und sogar mauern. Polier Ronny Matthes-Languth und Maurer Matthias Warnke, die sich trotz Urlaubs Zeit für die Rasselbande nehmen, haben eine Mini-Baustelle eingerichtet. Kleine Gasbetonsteine, ein Tuppen Mörtel, Wasserwaage und Maurerkellen. Alles da. „Was meint ihr, wollen wir was bauen“, fragt Ronny. „Jaaaa, ein Haus“, sind die Lütten Feuer und Flamme. Und schon gehts los. Erste Lage. Zweite Lage. Jeder darf mal die Kelle halten, wer mag, auch einen Stein in den Mörtel rütteln. „Stoooop, was dürfen wir nicht vergessen?“, bremst Ronny den Tatendrang. „Die Tür“, sagt Eileen, „sonst kommt man da ja gar nicht rein“. „Ganz genau“, sagt der Polier. Und weiter gehts. Am Ende bestaunen die Kinder stolz ihr Werk. „Sieht schön aus“, sagt Mia. „Und unser Haus hat sogar ein Dach“, sagt Gustav.

Erzieherin Claudia Bolz ist stolz auf ihre Gruppe. Kann sie auch. Die Mädchen und Jungen sind ganz bei der Sache, neugierig ohne Ende und sogar mutig genug, auch einen kleinen Teil des Firmenfuhrparks auszuprobieren: Radlader, Gabelstapler, Lkw mit hydraulischem Auslegerkran warten auf sie. Alle dürfen mal aufsitzen, an den Hebeln ziehen und die Knöpfe drücken. Unter den Argusaugen der Firmenchefs. Dann ist die Stippvisite, die Anke Josl, Ehefrau des Juniorchefs und Mama von Gustav, mit der Kita angeleiert hat, schon vorbei. Könnte aber sein, dass es nicht die letzte war.

„Die Kinder hatten viel Spaß. Mich würde es nicht wundern, wenn sie nachher gleich weiterbauen“, lacht Claudia Bolz. „Im Dorf gibts noch viele Unternehmen, die wir uns anschauen können, und wo die Kinder Handwerk live erleben können.“