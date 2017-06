Neues Projekt : Kommt, wir spielen Theater!

vergrößern 1 von 1 Foto: Monika Maria Degner 1 von 1

Mit Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfond der EU startet Ende des Monats ein Theaterprojekt im Lehmhaus des Wangeliner Gartens als Probenort. Theater von und für alle in dieser Region. „Jeder ist willkommen”, sagt Ute Kaiser, Leiterin des Projekts.

Das Projekt wird sich genau über ein Jahr erstrecken. Vielleicht darf man auch vorsichtig spekulieren, dass sich eine feste freie Bühne auf Dauer entwickeln könnte, wenn sich genug Enthusiasten zusammentun... ? Jedenfalls: Die Leitung des Projekts wird bei Ute Kaiser aus Wangelin liegen. Die Schauspielerin und Sprecherin blickt auf viele Jahre der einschlägigen Erfahrung zurück. 1995 begann sie ihre Ausbildung an einer Schauspielschule in Hamburg. Nach Ausbildungsende schlossen sich viele Jahre der Bühnenengagements der meist freischaffenden Darstellerin bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt an. Seit 2001 gibt sie zudem zusammen mit Musikern literarisch-musikalische Konzerte. Und in diesem Zusammenhang nicht unwichtig: Sie sammelte über Jahre Erfahrungen als Ausbilderin an der Kölner Schauspielschule. Mit ihrem Ehemann, dem international tätigen Percussionisten Klaus Kugel, lebt sie seit einem knappen Jahr in Wangelin. Die Wahlmecklenburgerin suchte einen ruhigen Rückzugsort näher an der Natur.

Mit dem Projekt möchte sie nun genau aus den Potentialen dieser Region schöpfen und lädt „a l l e”“ ein, daran teilzunehmen. Im Gespräch nennt sie es einen „Traum, alle möglichen Menschen zusammenzubringen“, sprich, Menschen jeden Alters, jeden Berufs und so fort, übrigens auch Jugendliche. Gesucht werden Menschen für ein Gemeinschaftsprojekt, das am Ende mit einem kleinen „Theaterfest“ begangen werden soll. Und Theatergemeinschaft, das heißt immer, es werden nicht nur Schauspieler und Schauspielerinnen gesucht, sondern auch Menschen, die hinter der Bühne für die Inszenierung werkeln können, Spaß daran haben, ein Bühnenbild oder Kostüme zu zaubern, Texte zu schreiben oder auch Musikalisches beizutragen. Viele Hände und Köpfe natürlich werden gesucht. Das Stück übrigens wird von der Gruppe selbst entwickelt werden. „Etwas Heiteres, Leichtes soll es sein“, schreibt Ute Kaiser auf einem Handzettel. Theaterfreunde und -freaks, also bitte melden unter: theater-in-wangelin@gmx.de, Telefon 0177 - 5777160.

Das erste Treffen wird am 27. Juni um 19 Uhr im Wangeliner Lehmhaus stattfinden. Und dann immer dienstags um 19 Uhr.