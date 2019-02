Termin in Plau : Konflikt im Mittleren Osten

von svz.de

06. Februar 2019, 05:00 Uhr

Ein Offener Abend findet wieder am 20. Februar, um 19 Uhr

in der Kurklinik Silbermühle, Millionenweg 3, in Plau statt. Das Thema des Abends ist die Krisenregion Mittlerer Osten mit

Geschichte, Konflikten, Perspektiven. Referent ist Prof. Dr. Jakob Rösel aus Rostock. Der Mittlere Osten kommt nicht zur Ruhe. Um die Konflikte am Golf, insbesondere zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, zu verstehen, ist ein Blick in die Geschichte unerlässlich. Letztendlich geht es in den vielfältigen Konfliktlagen im Mittleren Osten um die Durchsetzung von Machtinteressen lokaler Staaten und deren Verbündeter. Welche geschichtlichen Weichenstellungen belasten bis heute? Gibt es Wege, Ideen und Akteure, welche die Logik der Konfrontation durchbrechen wollen?