Dobbertin : Konzert für neue Orgel in Dobbertin

Freundeskreis lädt am Sonnabend zu einem Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester MV ein

von Armin Kung

20. Juni 2019, 20:00 Uhr

Sommerzeit ist Konzertzeit. Und so lädt der Freundeskreis Orgel-Klosterkirche Dobbertin am 22. Juni zu einem Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester MV in die Klosterkirche Dobbertin ein. Der Erlös wird zur Beschaffung einer neuen Orgel bis zur 800-Jahrfeier der Klostergründung 2020 beitragen. Das festliche Konzert findet um 16 Uhr in der Klosterkirche Dobbertin, Eingang Glasverbinder, statt.