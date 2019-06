Kritzow: 73-Jährige stirbt bei Badeunfall

von Vanessa Reiber

22. Juni 2019, 08:08 Uhr

Eine Frau ist bei einem Badeunfall in Kritzow (Ludwigslust-Parchim) ums Leben gekommen. Die 73-Jährige trieb am Freitagabend reglos auf dem Kritzower See, wie die Polizei mitteilte. Eine Freundin der Verunglückten und ein Badegast zogen die Frau an Land und versuchten, sie wiederzubeleben. Eintreffende Rettungskräfte übernahmen die Wiederbelebungsversuche, die aber erfolglos blieben.