Ehrenamt in Goldberg : Leere Plätze – Kandidaten fehlen

Amtsbereiche Goldberg-Mildenitz, Eldenburg Lübz und Plau am See suchen noch Ehrenamtliche für das Amt des Jugendschöffen

von Sabrina Panknin

06. Februar 2018, 21:00 Uhr

„In dubio pro reo“ – dieser Grundsatz des Zweifels für den Angeklagten gilt für Richter wie auch für Schöffen. Derzeit werden in der Region für den Posten des ehrenamtlichen Richters Kandidaten gesucht. Bundesweit finden in diesem Jahr Schöffen- und Jugendschöffenwahlen statt. Die Ämter sind dazu verpflichtet, Vorschlagslisten mit geeigneten Kandidaten aufzustellen. Doch die Suche danach gestaltet sich mitunter schwierig. Dabei wird Schöffen eine verantwortungsvolle Aufgabe zuteil. Sie sollen mit ihrem Ehrenamt das Vertrauen des Volkes in die Justiz aufrechterhalten.

In allen drei Amtsbereichen Eldenburg Lübz, Goldberg-Mildenitz und Plau am See fehlen noch Kandidaten. „Wir bedanken uns bei den Bürgern im Amtsbereich, die ihre Bereitschaft bereits bekundet haben, sich dieser verantwortungsvollen Aufgabe zu stellen“, sagt Angela Marschall, Hauptamtsleiterin des Amtes Goldberg-Mildenitz.

