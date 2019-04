Lübz : Licht aus, Sterne an

Astronomietag im Lübzer Planetarium: Ralf Koch vom Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide klärte über Lichtverschmutzung auf

von Franziska Gutt

01. April 2019, 07:56 Uhr

Die nächste Generation wird die Milchstraße nicht mehr erkennen können. Eine Folge von Lichtverschmutzung, die sich über dem europäischen Nachthimmel ausbreitet. Lichtverschmutzung – dass jemand den Sternenhimmel verdrecke, so sei der Begriff nicht gemeint, sagte Ralf Koch vom Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide. „Künstliche Lichtquellen wie Straßenlaternen und beleuchtete Gebäude überdecken das natürliche Licht – das meint Lichtverschmutzung“, so der Biologe in einem Vortrag zu dem Thema.

Anlässlich des bundesweiten Astronomietages unter dem diesjährigen Motto „Möge die Nacht mit uns sein“, referierte Koch am Sonnabend im Lübzer Planetarium zu der Problematik. Heute gebe es nur noch wenige Orte in Deutschland und Europa, an denen der nächtliche Himmel „exzellent“ zu beobachten sei, berichtete er.

Das Thema Lichtverschmutzung sei jung in seiner Erforschung, denn vor etwa 200 Jahren war es nachts auf der Erde noch stockduster. Doch heute seien in der Nacht beleuchtete Flächen Standard und deshalb mancherorts nur etwa 2500 Sterne am Himmelszelt zu erkennen. Die Milchstraße würden viele Menschen noch nicht ein einziges Mal in der Realität gesehen haben, führte der Biologe weiter aus.

Vorwiegend aus Gründen des Tierschutzes beschäftigt sich Ralf Koch mit Lichtverschmutzung. „In der Nacht spielt sich Leben ab, denn 64 Prozent der Säugetiere sind nachtaktiv“, so der passionierte Fledermaus-Experte. Tiere, die in der Nacht aktiv sind, seien von den zahlreichen Lichtquellen in kleineren und größeren Ortschaften in ihrem Verhalten beeinträchtigt. Wer Tiere schützen möchte, sollte sich um die nächtlichen Bedingungen kümmern, ist die Meinung des Naturschützers.

Der Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide, ein Gebiet, in dem es nachts dunkler als andernorts sei, bewirbt sich um das Prädikat „Sternenpark“ – auch darauf kam Ralf Koch zu sprechen. Doch es gebe Orte am Rand des Naturparks, an denen unnötig künstliches Licht eingesetzt werde, kritisierte er. „Das Kloster in Dobbertin ist nachts eine mittlere Katastrophe, da hier viele überflüssige Lampen brennen“, sagte Koch.

Über 20 Besucher kamen zu dem Vortrag, zu dem der Verein Lübzer Land eingeladen hatte. Ulrike Apsel ist Lehrerin und komme des öfteren ins Planetarium. „Im Rahmen des Unterrichts, aber auch aus privatem Interesse ist es mir wichtig, mich mit Sternen auszukennen“, meint die Parchimerin. Anschließend an den Vortrag bekamen die Besucher die Möglichkeit, mit der Ehrenamtlichen Petra Scharf-Pieper einen Blick auf den Lübzer Sternenhimmel im Frühling zu werfen.