Lübz: Polizei nimmt Mann nach Raub vorläufig fest

von Polizeiinspektion Ludwigslust

24. Juli 2020, 10:05 Uhr

In Lübz hat die Polizei kurz nach einer Raubstraftat am frühen Freitagmorgen einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der 30-jährige deutsche Beschuldigte soll gegen 04:30 Uhr einer Frau das Fahrrad gewaltsam entrissen und damit geflüchtet sein. Der Vorfall ereignete sich nahe des zentralen Omnibusbahnhofes an der B 191. Zuvor soll sich der Mann dem Opfer gegenüber als Zivilpolizist ausgegeben haben. Das 57-jährige Opfer zweifelte jedoch an der Behauptung des Mannes, zumal der 30-Jährige nach Alkohol gerochen haben soll. Nach der Tat flüchtete der Täter zunächst mit dem Fahrrad, welches er kurze Zeit später allerdings weggeworfen haben soll. Die hinzugezogene Polizei konnte den Tatverdächtigen wenig später im Umfeld des Tatortes stellen und vorläufig festnehmen. Er befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen Raubes und Amtsanmaßung ermittelt.