Alternativer Friedhof : Mit den Bäumen weiterleben

vergrößern 1 von 2 Foto: F. Gutt 1 von 2

von Franziska Gutt

erstellt am 19.Nov.2017 | 20:45 Uhr

Die kühle Novembersonne blinzelt durch die dichten Baumstämme hindurch. Unter den Füßen nichts als nasses, buntes Laub, welches diesem Ort beinah einen fröhlichen Anstrich verleiht. Im Hintergrund sind Schüsse und Gebell zu hören. Jäger streifen in sicherer Entfernung durch die Region. Ute Schröder bleibt trotz Geräuschkulisse gelassen, sie vertraut darauf, dass nichts passiert.

Vermutlich kennt sie an diesem ruhigen und romantisch anmutenden Ort jeden Baum beim Namen. Sie fährt fast täglich in den Wald. Sie ist weder Försterin noch Jägerin, sie macht hier keinen Sport oder sammelt Pilze. Ute Schröder verwaltet zusammen mit ihrem Mann einen Friedhof inmitten der Natur, den Naturruhewald Langenhagen. Das private Areal, umgeben von Staatswald, dient seit etwa zwölf Jahren dem Gedenken.

Bis zu fünfzig Beisetzungen im Jahr

Der Friedhof war einst der erste Begräbnisort seiner Art in Deutschland. Heutzutage finden bis zu fünfzig Beisetzungen im Jahr, hier unter den Wipfeln statt. „Wie bei einer Uhr“, werden biologisch abbaubare Urnen ringsum den Baum in die Erde gelassen. Ob unter einem Gemeinschafts-, Familien- oder Einzelbaum, das könne man selbst oder die Angehörigen entscheiden. Kleine, metallene Schilder, befestigt am Stamm, erinnern an die Verstorbenen. Die letzte Ruhe im Wald finden, mit der Erde verwachsen, im Stillen mit dem Baum weiterleben, so die Philosophie die hinter der Alternative zum herkömmlichen Kirchhof steht.

„Die Bestattungen laufen hier genauso ab wie auf einem gewöhnlichen Friedhof. Die Bestatter setzen sich im Vorfeld mit uns in Verbindung und wir arbeiten dann zusammen. Auch die Pastoren kommen inzwischen in den Wald. Das war früher nicht so, aber Zeiten ändern sich“, sagt Ute Schröder, die seit 2011 nebenberuflich den Naturruhewald managt. Zeiten ändern sich und auch die Gedenk- und Trauerkultur ist im Wandel.

Das Thema Tod bleibt für einige Menschen tabu. Dennoch liege es im Trend, rechtzeitig Vorsorge zu treffen, berichtet Ute Schröder gegenüber SVZ. „Heute haben viele ein Bewusstsein für den eigenen Tod und regeln vorab, wie sie beigesetzt werden möchten“, erzählt sie. Dann nennt sie einige Vorteile der Waldbestattung. „Zum einen ist der Wald ein guter Ort des Trauerns. Nach der Beisetzung fallen weder laufende Kosten an, noch gibt es eine bleibende Verantwortung“, sagt Ute Schröder. Der Naturruhewald Langenhagen ist jederzeit frei zugänglich.

In der Mitte des Waldfriedhofs steht der „Energiebaum“, der größte und älteste im Areal. Kommendes Wochenende, am Totensonntag, findet unter seiner Krone die alljährliche Andacht statt. Angehörige sind wie jedes Jahr dazu eingeladen, um 14 Uhr an der Gedenkfeier teilzunehmen.