Lübz : Museumsführer gesucht

Nebenjob für Geschichtsaffine im alten Amtsturm/ Kennenlerntreff am 4. Februar

von Onlineredaktion SVZ

26. Januar 2019, 05:00 Uhr

Der Verein Lübzer Land sucht interessierte Schüler der Klassen acht bis zehn, die Lust auf eine spannende Zeitreise im ältesten Bauwerk der Stadt haben.

Ergreifende Geschichten von Burg und Schloss bis hin zur Stadt und wie das, was heute ist, dem Vorangegangenen zu verdanken ist. Von Spieldose zum Radio, Handwerk statt Maschinen, Wäsche waschen wie zu Omas Zeiten und die, in denen Fernseher noch große Kästen waren und Schlittschuhe nur aus Kufen bestanden. All das ist zu erfahren, um die Vergangenheit, das Leben der Urgroßeltern, Großeltern und Eltern niemals in Vergessenheit geraten zu lassen.

Gesucht werden Jugendliche, die gern Kontakt mit Besuchern haben und sich für Geschichte interessieren. Die Mitarbeiter des Vereins Lübzer Land schulen ihre Nachwuchs-Museumsführer so, dass sie später selbstständig durch das Stadtmuseum Amtsturm führen können.

Auch ein kleines Taschengeld erhalten die Jugendlichen. Bei Interesse können sich Interessierte per Telefon (03 87 31 / 47 18 39) oder per Mail unter info@luebzerland.de anmelden.

Ein erstes Treffen zum Kennenlernen inklusive Führung findet am 4. Februar um 13 Uhr im Stadtmuseum Amtsturm statt.