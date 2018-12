Below : Musik zum Advent

Kostenloser Fahrdienst zur Kirche in Below

05. Dezember 2018, 10:39 Uhr

Wenn am Sonntag das zweite Lichtlein angezündet wird, dann wird auch in der geheizten Kirche in Below der zweite Advent gefeiert werden. Der Kulturausschuss, der Heimatverein „Kieck in’t Land“ sowie die Kirchengemeinde Techentin laden zu einer gemeinsamen Weihnachtsmusik ein. Der besondere Höhepunkt ist die Aufführung eines Krippenspiels, einstudiert von den Christenlehrekindern und Konfirmanden der Kirchengemeinde.

Beginn ist um 14 Uhr. Nach dem Singen und dem Krippenspiel wird zur gemütlichen Kaffeetafel eingeladen.

Für die Nicht-Belower Einwohner wird es einen Fahrservice geben. Wer also in Zidderich, Hof-Hagen, Langenhagen, Mühlenhof, Augzin oder in Techentin wohnt, der kann kostenlos zur Kirche Below und nach Ende der Veranstaltung wieder nach Hause gefahren werden. Für die Planung ist eine Voranmeldung bei Katrin von Pich-Lipinski unter der Telefonnummer 0173/9140146 nötig.