konzert in kuppentin : Musikalische Vesper in der Kirche

Eine uralte Tradition in einer alten Kirche: Handglocken gab es bereits im kaiserlichen China 1600 Jahre vor Christus. Der Buddhismus brachte die Handglocken bis Kleinasien; die Kreuzzüge machten sie in Europa bekannt. Die Engländer entdeckten sie im 16. und 17. Jahrhundert zur Verfeinerung und besseren Übens ihres Wechsel- und Taktläutens in den Glockentürmen und der Zirkusschausteller Barnum brachte die Handglocken schließlich in die USA, wo sich die Handglockenchöre heute größter Verbreitung erfreuen.

In Deutschland gibt es nur ein gutes Dutzend Handglockenchöre. Umso spannender dürfte es also sein, den Handglockenchor aus Dabel in der Kirche Kuppentin zu erleben. Und das ist am Sonnabend, 17. Juni, um 16 Uhr der Fall. Der Förderverein Kirche Kuppentin lädt dazu alle Musikinteressierten herzlich ein.

von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 08.Jun.2017 | 05:00 Uhr