kindertag in passow : Neuer Schulrekord zum Kindertag

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Es ist lange Tradition, dass zum Kindertag alljährlich ein Fest der besonderen Art an der Passower Grundschule startet. Stand im vergangenen Jahr die Gesundheit als Thema im Vordergrund, so ist es in diesem Jahr das große Schulfest. „Dieses feiern wir alle zwei Jahre und in diesem Jahr ist es wieder soweit“, so Schulleiterin Gabi Kube bei der Begrüßung der Mädchen und Jungen, ihrer Eltern und Großeltern. Und mittendrin – auch das ist Tradition – die ganz kleinen Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten. Gemeinsam mit vielen Eltern und weiteren Unterstützern lockten etliche Stände. Bevor sich aber alle bei Sport und Spiel austoben konnten, präsentierten die Viertklässler ein Programm. Es erklang die Europa-Hymne „Freude schöner Götterfunken“ von Beethoven und Josef brillierte auf dem Keyboard.

Als es zur Auszeichnung der Sieger des diesjährigen Kunstwettbewerbs kam, der unter dem Motto „Freunde sind wichtig“ stand, wurde es spannend. Denn bewertet haben die Leistungen die Kinder selbst. Sie bildeten eine Jury.

Und dann gab es kein Halten in der Sporthalle und auf dem Schulhof – überall lockten die Stände. Während Dorit Sternberg sich um die haarischen Schönheiten der Schüler kümmerte und das Kopfhaar färbte und stylte, tobten sich andere beim Büchsenwerfen aus oder versuchten Einigkeit beim Dreibeinlauf herzustellen. Bei Kalle, Kevin und Otto klappte es schon ganz gut. Einer gab das Kommando und so wurde die vorgegebene Strecke gemeistert. Hoch her ging es in der Sporthalle mit Sportlehrerin Gabi Kube. Jede Klasse ermittelte ihre besten Hochspringer Während in der 1. Klasse der Schulrekord knapp verfehlt wurde, konnte Emma Röhl in ihrer Altersklasse einen neuen Rekord aufstellen. Bei den Viertklässlern hatte er seit einigen Jahren bei 1,13 Metern bestanden. Gestern hat Emma ihn um einen Zentimeter auf 1,14 Meter hochgeschraubt – in tolles Kindertagsgeschenk.

In den Pausen gab es Kaffee und Tee sowie selbstgebackenen Kuchen und einen extra Blechkuchen mit Obst von Bäcker Blum aus der Nachbarschaft oder man gönnte sich ein Würstchen. Dicht umlagert war auch wieder die beliebte Tombola, bei der garantiert jedes Los gewann. Und ob die ganz Kleinen oder die Schüler – sie alle hatten viel Spaß an diesem Tag und konnten auch ihrer Kreativität freien Lauf lassen.





von Michael-Günther Bölsche

erstellt am 01.Jun.2017 | 21:00 Uhr