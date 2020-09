Goldberg/Mestlin : Orgelmusik in den Kirchen

Kantor Christian Wiebeck kündigt Konzerte an

In den kommenden Wochen bis zum 16. Oktober werden in den verschiedensten Kirchen in der Region rund um Goldberg Orgelkonzerte angeboten. An der Königin der Instrumente sitzt der neue Kantor von der Kirchengemeinde Goldberg-Dobbertin, Christian Wiebeck, der auch die Kirchen in dieser Region musikalisch betreuen wird. Wiebeck stammt aus Sachsen-Anhalt und lebt nun in der Kreisstadt Parchim. Seit dem 1. August ist der heute 36-Jährige in der Kirchengemeinde Goldberg-Dobbertin und den umliegenden Kirchengemeinden aktiv. Mit einer Reihe von Orgelmeditationen wird er sich nun in den Kirchengemeinden vorstellen. Begonnen hatte es in dieser Woche in Woosten, am heutigen Mittwoch spielt er in der Kirche Passow. Am 17. September wird er in der Heimatkirche in der Mildenitzstadt spielen, bevor er am 22. September in Below und am 23. September in Granzin zu hören sein wird. Die weiteren Konzerte sind am 25. September in Mestlin, am 29. September in Unter Brüz und den Abschluss im September bildet das Konzert am 30. September erneut in der Goldberger Kirche. Weitere Konzerte folgen im Oktober in Herzberg (2.10.), in Techentin (6.10.), in Kuppentin (7.10.), am 8.10 wieder in Goldberg, in Woosten (13.10), in Passow (14.10.), in Mestlin (15.10.) und den Abschluss bildet das Konzert am 16. Oktober in der Kirche wieder in Goldberg. Zu hören sein werden Choralmusiken, Improvisationen und freie Werke verschiedenster Komponisten aus der Renaissance bis hin zur Moderne. Der Beginn ist in allen Kirchen jeweils um 17 Uhr, der Eintritt ist frei.