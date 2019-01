Lübz : Parcours für Lübzer Sportfreunde

von svz.de

10. Januar 2019, 09:03 Uhr

Am kommenden Sonnabend wird um 11 Uhr auf dem Rudolf-Habig-Sportplatz in Lübz ein Bewegungsparcours für Erwachsene eröffnet. Zur feierlichen Eröffnung kommen Bürgermeisterin Gudrun Stein, einige Stadtvertreter und Verantwortliche des Lübzer Sportvereins. Alle Bürger der Eldestadt sind dazu eingeladen und können vor Ort unter professioneller Anleitung die Sportgeräte in Betrieb nehmen. Sportbekleidung wird empfohlen.