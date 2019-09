Diestelow : „Plappermoehl“ kommt nach Diestelow

von Onlineredaktion pett

19. September 2019, 05:00 Uhr

Die Festwoche zur 750-Jahrfeier in Woosten Anfang September war ein Erfolg. In diesem Zusammenhang ist noch ein besonderer Unterhaltungsnachmittag am kommenden Wochenende geplant. Der Festausschuss Wendisch Waren/Woosten lädt am Sonntag, dem 22. September 2019, herzlich in die Begegnungsstätte nach Diestelow ein. Auf dem Unterhaltungsprogramm steht um 15:00 Uhr „De Plappermoehl“ des NDR 1 Radio MV. Die Karten können im Vorverkauf im Landgasthof „Zur Schwinzer Heide“ in Wendisch Waren oder bei Einlass an der Tageskasse für 15 Euro erworben werden. Vorbestellungen sind unter der Nummer 038736/ 80767 möglich.