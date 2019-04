von svz.de

02. April 2019, 07:13 Uhr

Die Senioren der Gemeinde Passow laden herzlich ein: Am morgigen Mittwoch, dem 3. April, treffen sich wieder die „Plattsnacker“ in der Alten Schule in Passow. Die Veranstaltung findet um 15 Uhr im Gemeindezentrum statt.